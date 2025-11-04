Готов ли е малкият бизнес в България за еврозоната?

Насочени указания към малкия бизнес за приемане на еврото не бяха представени. Наложи се редица организации да се включат, за да изработят обща пътна карта. В ЕС принципът е да се мисли първо за малкия бизнес, тъй като той се справя по-трудно. На конференцията с Кристин Лагард днес трябва да си дадем ясна сметка докъде сме стигнали какво още предстои да бъде свършено. Това каза Елеонора Негулова, председател на Национално сдружение на малкия и среден бизнес, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Въпросът с еврото продължава да бъде много актуален. Казусите с етикетирането вече е решен и касовите апарати въведоха отчитане в лева и евро. Сега остава да се види чисто логистично как ще се осъществи работата с новата валута и как ще бъдат подсигурени кешовите плащания. При малкия бизнес с тази задача се заемат обикновено самите собственици.

Най-различни договори, фактури и други документи трябва да бъдат превалутирани в евро. Важно е да не се допускат технически грешки, тъй като санкциите са сериозни. „Националното сдружение на малкия и среден бизнес провежда обучения за разпознаване на банкнотите и как да ги заявяват от банките“, коментира гостът.

Според събеседника един от казусите е как на Нова година в полунощ ще трябва да се премине към новата валута. Изготвянето на бюджети за следващата година също е предизвикателен процес, който трябва да се случи паралелно. Най-много притеснение има при малкия бизнес в селските общини.

Данъци, такси и логистика

Данъчното прилагане, включително данъци и такси, ще бъдат начислявани в евро. Надяваме се държавните институции да подпомогнат обезпечаването на този процес. „Сигналите, свързани със спекула, са малко – пазарът влиза в ролята си. Най-често се повдигат въпроси, свързани с логистиката“, обясни Негулова.

Тя допълни, че повишаването на минималната работна заплата директно ще повлияе на малкия бизнес. Собствениците трябва да набавят планове как ще обезпечат тези нови плащания. Вариант е да се мине на по-гъвкави трудови договори.

Предстои да видим как ще се движи потреблението, какъв ще е пазарът на енергоносители и други важни казуси. В България повечето предприятия попадат в категорията на малък бизнес. „Повишаването на осигурителната тежест директно ще засегне тези предприятия, които играят ключова роля във формиране на БВП“, отбеляза гостът.

Връзката между заплащане и производителност на труда

Това няма как да не промени цените на стоките и услугите. Добрата новина е, че малкият бизнес има високо ниво на социална отговорност и умее да се адаптира, но ще бъде трудно. Трябва да си даваме ясна сметка какво предстои и да се планира как да се преструктурират предприятията в краткосрочен и дългосрочен план.

Управлението на човешките ресурси е сериозен въпрос за всеки бизнес. Има недостиг на работна ръка, но ако един бизнес не може да си позволи да предложи конкурентно заплащане, това засилва проблемите. „Скъса се връзката между заплащане и производителност на труда – хората не разбират какво трябва да дадат, за да получат определено възнаграждение“, категорична е Негулова.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria