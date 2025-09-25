"Спаси София" за реформата с паркирането: Слаба и половинчата

Групата на "Спаси София" в Столичния общински съвет определи като „слаба и половинчата“ представената от кмета Васил Терзиев реформа в паркирането и покани него и общинските съветници от "Продължаваме промяната – Демократична България" на преговори за общо решение. Това съобщи общинският съветник от групата на "Спаси София" Андрей Зографски пред журналисти, съобщава БТА.

"Шест месеца молим кмета да седнем на една маса. Това не е реформа, от каквато София има нужда, а само механично удвояване на цените", заявиха от групата и подчертаха, че реформата трябва да бъде цялостна и устойчива за години напред.

Според общинските съветници от "Спаси София" предложеният доклад на кмета не може да се нарече истинска реформа. Те изтъкнаха пет основни дефицита, сред които водещи са липсата на достатъчно рестрикции върху служебните абонаменти, отсъствието на червена зона в центъра и прекомерното повишение на цените за живеещите в зоните за платено паркиране.

От "Спаси София" настояват за тройно по-строги ограничения на броя служебни абонаменти, въвеждане на квота от максимум 10% за всяка подзона и намаляване на броя абонаменти, които могат да ползват институции и фирми. По този начин, според тях, ще се освободят повече места за живущите и посетителите на града.

Групата изрази недоволство от липсата на предвидена червена зона в най-натоварените части на историческия център – около бул. „Васил Левски“, ул. "Шишман“ и ул. „Граф Игнатиев“. По думите им тези райони имат нужда от по-строг режим и по-високи цени.

"Спаси София" възразява и срещу предложението цената за винетните стикери на живущите да нарасне четворно – съответно 300 лв. за първи автомобил и 600 лв. за втори. Те предлагат по-умерено увеличение – 200 и 400 лв., с аргумента, че жителите на тези квартали трябва да бъдат референциално третирани.

Съветниците подчертаха, че техният доклад съдържа и допълнителни предложения – за изграждане на места за зареждане на електромобили и зони за кратковременно спиране около училищата.

"Не искаме механично удвояване на цените без реален ефект за гражданите. Реформата е неизбежна, но тя трябва да бъде цялостна и устойчива за години напред", заявиха от групата и призоваха кмета и останалите политически сили в СОС за реални преговори по темата.