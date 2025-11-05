Вълчев: Ще се стремим към 25% скок на заплатите в образованието

Ще се стремим към 25% скок на заплатите в образованието за следващата година, но не мога да кажа дали ще ги достигнем. За да стане 150% от средната заплата, са нужни още един милиард, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред медиите при представянето на параметрите на проектобюджета за 2026 година.

Учителските възнаграждения стартираха от ниска база, но за 10 години регистрират най-големия ръст в публичния сектор, обясни Вълчев.

Министърът подчерта, че образователната система има най-много разпоредители, най-много дейности и най-много служители, което я прави чувствителна към всяко финансово решение. По негови думи, за следващата година в сектора са предвидени допълнително около 1 млрд. лева, като общите разходи за образование ще достигнат 4,8% от брутния вътрешен продукт.

Вълчев напомни, че през последното десетилетие в образованието е реализиран най-големият ръст на възнагражденията в публичния сектор. „За последните 10 години най-големият ръст на заплатите е именно в сектор образование“, каза той.

Министърът обясни, че от 2021 г. насам се следва надпартиен консенсус учителските заплати да бъдат с 25% по-високи от средната за страната, но подчерта, че постигането на това равнище през 2026 г. няма да бъде лесно.

Той добави, че увеличението на заплатите през следващата година ще следва ръста на средната работна заплата в страната. „Очаквам ръстът да е по-висок от средния за бюджетния сектор“, уточни министърът. Във връзка с искането на синдикатите за ново договаряне по Колективния трудов договор, Вълчев подчерта финансовите ограничения: „Ако е нещо малко – 1, 2, 5 или 10 милиона, могат да се намерят. Но ако е нещо, което изисква един милиард, няма как да се намери“, каза той.

Министърът отбеляза, че увеличението на разходите за образование през последните години обхваща широк спектър от мерки – подкрепа за детските градини, финансиране на неделните училища в чужбина, средства за дейности по интереси, целодневна организация, медиатори и програми за достъп до качествено образование. „Всяка година надграждаме, но винаги има още потребности. Желанията са неограничени, ресурсите са ограничени“, каза Вълчев, цитиран от БТА.

Той подчерта, че въпреки трудната бюджетна рамка секторът ще запази приоритетния си характер. „В сравнение с предишни години успяваме да увеличим разходите и да компенсираме ключови политики“, допълни министърът.