Тежка катастрофа между кола и камион затвори пътя Смолян-Пловдив

Предполага се, че има поне един ранен

06.11.2025 | 21:33 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Тежка катастрофа затвори за движение пътя Смолян - Пловдив. Пътнотранспортното произшествие е  станало след 57-ия километър в района на чепеларското село Хвойна, съобщава БНТ.

Сблъсъкът е между лек автомобил с пловдивска регистрация и тежкотоварен камион. Има пострадали повече от едно лице, каза дежурният в Областното пътно управление в Смолян.

Движението в участъка е спряно, докато служителите на реда и аварийните екипи обезопасяват района и оказват помощ на пострадалите. Причините за инцидента се изясняват.

На пътуващите се препоръчва обходен маршрут през Девин – Михалково – Кричим – Пловдив и обратно.

тежка катастрофа лека кола камион затворен път пострадали Смолян-Пловдив
