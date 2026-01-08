Депутатските разходи по света: Колко са ни стрували командировките на 51-ото НС

Малко над 749 000 лв. е платил парламентът през изминалата 2025 г. за командировки зад граница на депутатите и служителите в Народното събрание. Това показва справка от администрацията на НС по Закона за достъп до обществената информация. Разходите за самолетни билети са близо 378 000 лв.

Най-много пътувания е имала Надежда Йорданова от ПП-ДБ – 11. По-голяма част са за заседания на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). Йорданова е зам.-шеф на българската делегация в ПАСЕ, което е и причината за честите й командировки. Осем са до Франция, а другите три са до Норвегия, Полша и Великобритания. Последната й визита е до Страсбург в средата на декември, пише Телеграф.

На второ място се нарежда Христо Гаджев от ГЕРБ, който оглавява комисията по отбрана. Именно в това си качество са и пътуванията му. Той е излизал 10 пъти в чужбина, а последното пътуване е до САЩ в началото на декември за ежегоден форум на Парламентарната асамблея на НАТО. След него се нарежда колежката му и зам.-шеф на НС Росица Кирова, която през 2025 г. е била 8 пъти в командировки. Последно е била в Украйна и Румъния. В началото на ноември е посетила Одеса, за да се види с родното малцинство там, а след това е отскочила до Букурещ, за да проведе срещи в местния Сенат.

Четвърто място си делят трима депутати – Тошко Йорданов от ИТН, Станислав Анастасов и Атидже Вели от "ДПС-Ново начало". Всеки от тях е бил в чужбина по 7 пъти. Последната командировка на Йорданов е в Турция. Той е бил в Истанбул за конференция, посветена на 155-годишнината на Българската екзархия. Станислав Анастасов е излизал извън България най-вече заради срещи на ОССЕ, а съпартийката му Атидже Вели заради ПАСЕ. Пета в класацията е бившата шефка на НС Наталия Киселова, която е с 6 командировки, а в края на декември е била в Турция за литургия по повод храмовия празник на Желязната църква "Света София".

Най-честата дестинация на депутатите е Франция, където в Париж и Страсбург се провеждат срещите на ПАСЕ. Най-далечните пътувания са до Япония, Южна Корея, Китай, Колумбия, САЩ, Мексико, а по-екзотичните са до Египет, Йордания и Бахрейн.

Депутатът, който най-често е ходил в САЩ – Вашингтон и Ню Йорк, е Делян Добрев. Неговите командировки са общо 5, но 3 от тях са именно до САЩ. През юли е бил там на работно посещение за разширяване на сътрудничеството в енергийния сектор.

В началото на септември е бил там за конференция по икономически въпроси. В края на същия месец е бил в САЩ за 80-ата сесия на ООН. Александър Симидчиев от ПП-ДБ е пътувал до Колумбия през март за конференция на СЗО. Даниел Лорер и Деница Николова от ПП-ДБ и Тошко Йорданов от ИТН са летели през септември до Токио и Осака като част от групата за приятелство в НС с Япония. Александър Иванов от ГЕРБ и Атанас Атанасов от БСП са отскочили до Сеул през октомври за изложение по авиация.