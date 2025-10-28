Зафиров за бюджета: Имаме пресечни точки с управляващите

Вицепремиерът и лидер на БСП-ОЛ Атанас Зафиров заяви, че след днешното решение за ротационно председателстване на Народното събрание, утре ще се уточни и срокът, през който смяната ще се извършва.

Зафиров коментира и темата за бюджета за следващата година. “Проведени са много разговори, ясни са позициите на участниците в съвместното управление, намерили са пресечни точки, всички срокове ще бъдат спазени”.

“Предложенията за промяна в данъците и осигуровките трябва да мине през Съвета за съвместно управление. Става дума за швейцарското правило, минималната работна заплата и най-уязвимите слоеве в страната да не пострадат. През последните месеци намерихме пари за хората в нужда. В социалната сфера всичко върви нормално”, добави социалният министър Борислав Гуцанов.

Той посочи, че е подписал решението минималната работна заплата да бъде 1213 лв.

Гуцанов добави, че всеки ден се водят разговори за бюджета. Гуцанов все пад подчерта, че въпреки сложната политическа обстановка напрежение няма

Въпреки сложната обстановка няма напрежение, "нещата трябва да бъдат изпипани”, допълни той.