Законодателят забрани "смесено ресто" от 1 януари

В евро или в лева - с какво ще плащаме в новогодишната нощ и какво ресто ще ни връщат - всичко е законово формулирано.

"Ако сме внимателни, Законът за въвеждане на еврото го е посочил - плащаме и в лева, и в евро. В закона е казано, че ако няма достатъчна наличност, търговецът ще връща изцяло в лева или в евро", разясни в студиото на "България сутрин" Габриела Руменова от платформата "Ние, потребителите".

Без "смесено ресто" в две валути

По нейна инициатива законодателят забрани "смесено ресто", така чe клиентът ще може да го получава само в лева или в евро през януари месец.

В периода на двойно обращение (януари 2026 г.) търговецът връща рестото изцяло в евро, освен при липса на наличност. Тогава може да върне рестото изцяло в левове.

Официалният валутен курс е 1 евро = 1.95583 лева. Рестото се закръгля след втората цифра от десетичната запетая.

"Моят съвет към всички търговци е да се загръглят цените в полза на клиента. Ще има търговци, които ще се опитат да спазват точно, което може да раздразни клиентите и да са недоволни", каза хотелиерът Стоил Далевски.

В ефира на Bulgaria ON AIR той беше категоричен, че за да обменят лева в евро търговци няма да ходят с куфарчета, пълни с пари.

"Само големите фирми могат да правят заявки. Всички търговци са заявили отсега евро, за да стане по-плавно. Ние като хотели няма какво да направим - сменяме си пари в лева и евро, за да сме подготвени за 1 януари", обясни хотелиерът.

Само в евро ще работят?

Единствено вендинг машините ще работят само с евро от 1 януари 2026 г.

При теглене банкоматите ще дават само пари в евро след Нова година.

Хотелиерът е категоричен, че всеки бизнес трябва да инвестира най-малкото в лампи, които да проверяват за истинността на евровите банкноти. Това не е голяма инвестиция, но може да предотврати злоупотреби.

Обмяна на левове в евро

"През януари можем и имаме право по закон като търговци да не приемаме повече от 50 броя монети. Ще дойдат много хора с монети да се опитат да ги сменят като си платят с тях. Ще има и такива, които са събирали жълти стотинки с торби и казват - "плащаме", убеден е Стоил Далевски.

Габриела Руменова посъветва хората, които нямат възможност да обменят монетите в банка, да се възползват от възможността за обмяната им под формата на ваучери за пазаруване в търговски вериги.

"Другият вариант е да ги обменим в БНБ, ако са сортирани - това е напълно безплатно", поясни Руменова.