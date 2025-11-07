Мартин Димитров: Няма доказателство, че решението за Лукойл е съгласувано с американската страна

Държавата поема ръководството над "Лукойл" с назначаване на особен управител. Ще бъде ли преодоляна кризата?

"Какъв трябва да бъде крайният резултат - авторитетен западен инвеститор да придобие компанията. Всеки петък хаотично внасят законопроекти. Няма нито едно доказателство, че този документ е договорен с американската страна. Пред нас пренаписаха текста. Беше написан един, излезе друг. Няма как да е синхронизиран", заяви депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Мартин Димитров в "Денят ON AIR".

Според него трябва да се проверят запасите от горива.

Засега не може да се даде сериозен отговор дали има човек, който да поеме рафинерията, категоричен е той.

"Ние от 15 дни казваме едно и също - не може да се действа на парче и хаотично. Да се изработи план за действие и да е ясно по дни и часове какво се случва. Страх ме е какво ще измислят другия петък. Искаме поне до края на март количествата да бъдат гарантирани, за да може да минем без проблеми през тази ситуация", изтъкна гостът пред телевизия Bulgaria ON AIR.

По думите му, ако правителството си свърши работата и има национален план, държавата ще бъде добре.

"Не може да имаш комисия от 27 секунди и да не дойдат министрите. Понеже сме парламентарна република е редно парламентът да участва в направата на този план. Спешно премиерът да взима министрите и да каже какво ще се случва по дни", посочи Димитров.