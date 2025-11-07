IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 120

Мартин Димитров: Няма доказателство, че решението за Лукойл е съгласувано с американската страна

Според него трябва да се проверят запасите от горива.

07.11.2025 | 20:35 ч. 8
Мартин Димитров: Няма доказателство, че решението за Лукойл е съгласувано с американската страна

Държавата поема ръководството над "Лукойл" с назначаване на особен управител. Ще бъде ли преодоляна кризата?

"Какъв трябва да бъде крайният резултат - авторитетен западен инвеститор да придобие компанията. Всеки петък хаотично внасят законопроекти. Няма нито едно доказателство, че този документ е договорен с американската страна. Пред нас пренаписаха текста. Беше написан един, излезе друг. Няма как да е синхронизиран", заяви депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Мартин Димитров в "Денят ON AIR".

Според него трябва да се проверят запасите от горива. 

Засега не може да се даде сериозен отговор дали има човек, който да поеме рафинерията, категоричен е той.

"Ние от 15 дни казваме едно и също - не може да се действа на парче и хаотично. Да се изработи план за действие и да е ясно по дни и часове какво се случва. Страх ме е какво ще измислят другия петък. Искаме поне до края на март количествата да бъдат гарантирани, за да може да минем без проблеми през тази ситуация", изтъкна гостът пред телевизия Bulgaria ON AIR.

По думите му, ако правителството си свърши работата и има национален план, държавата ще бъде добре.

"Не може да имаш комисия от 27 секунди и да не дойдат министрите. Понеже сме парламентарна република е редно парламентът да участва в направата на този план. Спешно премиерът да взима министрите и да каже какво ще се случва по дни", посочи Димитров.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Лукойл Мартин Димитров Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem