Експерт: Касовият апарат държи НАП в миналото

Преди години бе направен опит да се въведе СУПТО (Софтуер за управление на продажбите в търговски обект), но процедурата беше тромава и трудна. Много е малък списъкът от хора, които използват СУПТО днес. Сега виждаме как СУПТО не само се връща, а всеки търговец трябва да използва СУПТО, включително и големите търговски вериги и онлайн магазините. Изключение правят само здравните услуги. Това каза Ясен Танев, председател на Българска асоциация за развитие на бизнес софтуер, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Това, което се случва, е рязко завръщане без консултации и модернизация на технологията за събиране на фиска. Събираме данни през 2G, което не отговаря на изискванията за сигурност на ЕС. Обяснение за всичко това няма – връща се един текст, а заявката е ситуацията да е още по-сложна и неясна от първия път.

СУПТО трябва да влезе в сила от първи март. Този път софтуерният бранш няма да води битката. Усилията трябва да дойдат от всички търговци, които не са съгласни с тази свръхрегулация.

„Търговците могат да очакват между 20-40% увеличение на цените софтуера, който използват“, коментира гостът.

Всички, които използват софтуер за управление на продажбите, ще бъдат засегнати. Според събеседника виждаме как държавата прехвърля ангажимента по контрол и отговорността извън институциите. НАП твърди, че се опитва да осветли икономиката, но тези мерки няма да доведат до това. Пак казваме – ние все още използваме касови апарати с остаряла технология, каза Танев.

„В мотивите за промяната на закона се говори за сив сектор, но това не е начинът държавата да се пребори с него“, обясни Танев. От първи януари влиза еврото и трябва да бъдат направени редица промени, включително ще се предават данни до няколко институции. Административната тежест върху бизнеса е голяма.

Какви мерки трябва да предприемат българските търговци

Той допълни, че българският търговец и бизнес трябва да защитава репутацията си. Около 150 милиона лева ще струва на бизнеса преминаването към СУПТО – това е оптимистичната прогноза.

Ако Министерство на финансите и НАП искат да имаме модерен фискален контрол, трябва да дадат възможност на бизнеса да предават данни в реално време, които са цифрово подписани. Това е съвременният модел за електронни касови бележки и фактури. Всички, които са привързани към касовия апарат, нека използват СУПТО.

„НАП е най-цифровата публична администрация в момент, а касовият апарат е единственото, което го държи в миналото“, каза Танев.

