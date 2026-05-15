Брижит Макрон отрече да е зашлевила мъжа си заради актриса

Брижит Макрон отрече твърденията, че е ударила съпруга си по лицето миналата година, след като е прочела текстови съобщения между него и френско-иранската актриса Голшифтех Фарахани.

73-годишната първа дама на Франция предизвика фурор през май миналата година, когато шамароса 48-годишния президент Еманюел Макрон пред камерите, докато се готвеха да слязат от самолет по време на държавно посещение във Виетнам.

По това време съпругът ѝ настояваше, че само са се шегували, но нова книга, представена тази седмица, твърди, че първата дама е била бясна, след като е видяла предполагаеми текстови съобщения между Еманюел и актрисата Фарахани.

Източници, близки до г-жа Макрон, заявиха пред френския вестник Le Parisien:

"Брижит Макрон категорично отрече това твърдение директно пред автора на 5 март, като уточни, че никога не поглежда мобилния телефон на съпруга си."

Елисейският дворец, който по това време отхвърли инцидента като "игрички", не е дал официален отговор.

Авторът на книгата, Флориан Тардиф, заяви пред радио RTL в сряда, че източници, близки до президентската двойка, са му казали, че Макрон е поддържал "платонична връзка" с г-жа Фарахани в продължение на няколко месеца.

Тардиф, чиято книга "Un Couple (Presque) Parfait" ("(Почти) перфектна двойка") беше публикувана в сряда, каза, че част от кореспонденцията с 42-годишната г-жа Фарахани "е стигнала доста далеч", включително съобщение, което гласяло: "Намирам ви за много красива".

Някой близък до двойката е казал на Тардиф, че Брижит Макрон е прочела "съобщение, което никога не е трябвало да чете", което след това е предизвикало "спор, [който беше] по-дълъг и по-остър от обикновено".

Размяната на реплики "довела до напрежение в двойката, което довело до това тази лична сцена да стане публична", твърди Тардиф. Той каза, че двойката се е скарала в самолета, когато са пристигнали във Виетнам, което е довело до "шамара".

Фарахани преди това е отхвърляла слуховете за връзка с Макрон, но не е коментирала публично твърденията в новата книга. В разговор със списание Gala миналия август Фарахани тихо отхвърли спекулациите, казвайки:

"Идва на вълни, появява се, изчезва... Гледам, наблюдавам: какво мога да направя? Дори не ме притеснява. Въпросът е защо хората се интересуват от този вид истории. Мисля, че на някои хора им липсва любов и те трябва да създават такива романси, за да запълнят тази празнота."

Неназован източник, близък до г-жа Макрон, също каза пред Politico, че тя "категорично е отрекла" твърденията.

Брижит Макрон се е сблъсквала с редица атаки и конспиративни теории по време на мандата си като първа дама на Франция

Миналия месец тя каза пред френския вестник La Tribune Dimanche, че ролята я е направила "понякога по-тъжна от всякога", като я е изложила на "мрака на света, глупостта, злото".

Размишлявайки върху това как общественият живот е променил живота ѝ, бившата учителка призна:

"Понякога ми е трудно да видя синьото небе. Имам моменти на песимизъм, които не съм имала преди."

По-рано тази година 10 души бяха признати за виновни в кибертормоз над г-жа Макрон, след като разпространяваха неверни твърдения за нейния пол и сексуалност, както правеха и "злонамерени забележки" за 24-годишната разлика във възрастта между нея и съпруга ѝ.

Семейство Макрон заведоха дело за клевета срещу американската дясна инфлуенсърка Кандис Оуенс, която популяризира твърдения, че е родена мъж онлайн.

Том Клеър, водещият им адвокат по делото, заяви миналата година, че двойката е намерила твърденията за "изключително разстройващи". Той отбеляза, че г-жа Макрон ще трябва "да излезе по много публичен начин", за да "изясни фактите".