Проф. Мермерски: Откакто Тръмп спечели изборите, глобализацията е погребана

Международният анализатор проф. Йонко Мермерски коментира историческото държавни посещение на Доналд Тръмп в Китай. Посещението на американския лидер продължи три дни и приключи днес.

Пред Bulgaria ON AIR проф. Мермерски каза, че срещата на върха е била много важна - част от процес, който отдавна е започнал. “Откакто Тръмп спечели изборите, глобализацията е погребана. Светът се разделя на зони и влияние. Тримата големи политици на съвремието - Тръмп, Путин и Си Дзинпин, например, когато Тръмп извади Мадуро от Венецуела - нямаше реакция. Трите големи сили продължават да си говорят помежду си”.

Геополитическият вакуум около ЕС

Според международния анализатор ЕС е изпуснал историческия момент - да застане заедно с Америка и сегашната администрация, и да бъдем част от евроатлантическото пространство. "В момента сме във вакуум. Големите си говорят", подчерта проф. Мермерски.

По думите му Тръмп неслучайно се бори за демокрацията на Венецуела, но и за това цялото западно полукълбо и огромните количества петрол там да бъдат под управлението на Америка.

"Това отвързва ръцете на Щатите, които са нетен износител да изнасят нефт и венецуелският нефт да стигне до световните пазари. Относно соята - това беше трън в очите на Америка и администрацията на Тръмп", каза анализаторът в предаването “България сутрин”.

Ядреният въпрос на Иран

"За урана е силна заявка. Отдавна се говори, че уранът, който Иран има, трябва да не бъде, според позицията на САЩ, на разположение на иранците", коментира международният анализатор.

"И войната в Украйна, и войната в Иран е последица от войната между демократите и републиканците в САЩ. Това е резултат от вътрешния сблъсък в Щатите. Това с индустриализацията на САЩ е много важно нещо, което ние в Европа трябва да се усетим. Щатите тръгнаха в тази посока, това не става за година или няколко месеца. Ние в Европа не се усещаме, че с нелегалната мигрантска политика, икономическата политика, с енергийната политика - това разрушава Европа", посочи проф. Мермерски.

Гледайте видеото с целия разговор.