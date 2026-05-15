Лидерът на движение "Русофили“ Николай Малинов е оправдан за шпионаж

Лидерът на движение "Русофили" Николай Малинов е бил оправдан по делото за шпионство, съобщи "Сега".

Присъдата на съдия Емил Желев е на първа инстанция в Софийския градски съд (СГС) и още не е публикувана, а тепърва ще станат ясни и мотивите на съда. То може да бъде обжалвано пред апелативна инстанция.

Делото продължава вече пет години, след като през 2021 г. Малинов беше предаден на съд за това, че се е поставил в услуга на чужда организация, за да ѝ служи като шпионин с цел да издаде информация, представляваща държавна тайна.

Делото първоначално беше внесено в Специализирания наказателен съд, а след като той беше закрит, продължи в СГС.

Малинов беше обвинен през 2019 г. в шпионство и за организиране на престъпна схема за пране на пари и финансиране на мероприятия, които засягат националната сигурност на България. Според разследващите той е работил с близките до бившия генерал от КГБ Леонид Решетников организации "Двуглав орел" и Руски институт за стратегически изследвания. От прокуратурата обясниха тогава, че Малинов приемал задачи срещу заплащане, свързани с влияние върху вътрешната политика на България, а в докладна записка от Малинов на руски език той пишел за "необходимата геополитическа преориентация на България".

Първоначално Малинов беше задържан, но впоследствие освободен срещу 50 000 лева гаранция и му беше забранено да напуска страната.

Покрай лидера на "Русофили" се зароди и скандал със съдията Андон Миталов, за когото през 2020 г. САЩ обявиха, че е замесен в сериозна корупция и му наложиха забрана да влиза в щатите. Делото на Малинов беше гледано от Миталов и тогава адвокатите му поискаха да бъде отменена забраната да напуска страната, за да присъства на събития, организирани от фонд "Руский мир" и Международния славянски съюз, на които бил поканен за участие и за връчване на правителствена награда.

Миталов разреши на Малинов временно да напусне България, въпреки че такова искане по време на разследването се отправя първо до наблюдаващия прокурор и само ако той откаже, може да се обжалва пред съда. След това лидерът на "Русофили" замина за Русия и като се върна се похвали, че е бил отличен с ордена "Дружба" за "принос в укрепването на единството на руската нация".

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет направи проверка, след която обяви, че Миталов не е извършил никакви нарушения. Срещу съдията обаче беше образувано дисциплинарно производство с предложение да бъде уволнен за уронване престижа на съдебната власт, но той не беше наказан, след като и Върховният административен съд се произнесе, че съдията не е извършил нарушения.