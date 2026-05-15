Задържаха израелски гражданин, издирван от Интерпол

Организирал е незаконен хазарт, укрил е данъци от близо 20 милиона шекела

15.05.2026 | 14:13 ч.
Апелативният съд в Бургас потвърди 40-дневното задържане на израелски гражданин, издирван за незаконен хазарт и укрити данъци, съобщиха от съда.

Задържаният Б. Е., роден в Узбекистан, се издирва чрез Интерпол - Йерусалим. Израел иска екстрадицията му.

Обвинението е, че мъжът заедно с други лица е организирал и управлявал мрежа за интернет залагания. От нелегалната дейност са спечелени 3 милиона нов израелски шекел. След това парите са прехвърлени многократно в нарушение на Закона за пране на пари. Общата сума на укрития облагаем доход е близо 19,5 милиона нов израелски шекел. 

От Апелативния съд в Бургас посочиха, че за тези престъпления в Израел се предвижда до 39 години затвор. Деянията имат аналог и в българския Наказателен кодекс.

Магистратите в Бургас са преценили, че съществува реален риск мъжът да се укрие. Той няма постоянен адрес в България, не е български гражданин и няма данни за работа в страната. Наетото жилище тук не е достатъчна гаранция, че ще се яви пред съда.

Определението е окончателно.

