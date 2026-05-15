"Възраждане" искат премахване на ДДС върху цените от малката потребителска кошница

Има шанс да се свалят цените, каза депутатът Димо Дренчев

15.05.2026 | 13:42 ч.
БГНЕС

Депутатът от “Възраждане” Димо Дренчев коментира, че партията предлага премахване на ДДС върху цените от малката потребителска кошница, а също така и отмяна на Наредба 26 на Министерство на земеделието и храните, която ограничава производителите на хранителни стоки да могат да търгуват директно с крайните потребители продукти от животински произход. 

“Понеже управляващите дадоха заявки за много спешно решаване на проблема с високите цени, седмицата започна с извънредно свикване на бюджетна комисия. В края на седмицата се оказа, че нищо спешно няма – ще се отложи с поне още три седмици срокът за даване на предложения“, каза Дренчев в кулоарите на парламента.

Депутатът от “Възраждане“ подчерта, че целта им е в максимално кратки срокове двата законопроекта да бъдат внесени – единият ще бъде за премахване на ДДС върху хранителните стоки от малката потребителска кошница от НСИ, а вторият ще бъде за отмяна на Наредба 26 на МЗХ, която ограничава производителите на хранителни стоки да могат да търгуват директно с крайните потребители продукти от животински произход, тоест яйца, месо, риба и всичко това, което те произвеждат.

По думите му с първото предложение има шанс да се свалят цените максимално бързо и те наистина да паднат регулаторно, а с второто предложение се скъсява директно веригата производител – клиент.

