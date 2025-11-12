Явор Гечев за прегазеното куче Мая: Насилието над животни е тежко престъпление

Лекарят Ненад Цоневски, който прегази с колата си кучето Мая, предизвика остри реакции в обществото, а ВМА излезе с позиция, че временно отстранява лекаря. В столицата пък се проведе протест с искане за справедлива присъда по случая.

В предаването “България сутрин” природозащитникът Явор Гечев заяви, че присъдата на обвиняемия Ненад Цоневски може да достигне 8 години затвор.

Природозащитникът обърна внимание, че наказанията в нашето законодателство са сред най-високите в ЕС. Друга тема е дали стигат до съда такива дела и доколко съдът е снизходителен към извършителите, отбеляза Гечев.

Гечев добави, че с промените в закона насилието на животни минава в групите на тежките престъпления и разследващите органи трябва да приоритизират такива случаи.

Поведението на шофьора Ненад Цоневски

"Дори да приемем, че той първоначално не е видял животното, прегазвайки го веднъж, слиза, вижда животно под колата, качва се и го прегазва втори път. Ще се правят много експертизи и ще се установи дали е видял животното и до каква степен има умисъл. При второто прегазване категорично има умисъл", обясни Гечев пред Bulgaria ON AIR.

Той не очаква лекарят да си признае, че го е извършил умишлено. Очаква да излезе с версия, която ще звучи нелепо в ушите на хората.

"Този човек не се впечатли от животното, което пищеше от болка. Не потърси съдействие и решение, за да облекчи болката на животното. Абсолютно безчувствен. Видя се, че този човек няма желание и сърце да го направи. Говорим за лекар, който ако така си лекува пациентите...", каза още Гечев.

Природозащитникът изтъкна, че има НПО-та, които биха могли да съдействат с лечение и транспорт на такива животни. Гечев добави, че според него, зоополицията е звеното, което ни липсва.

Гледайте видеото с целия разговор.