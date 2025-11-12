Не сирене, а опасен имитиращ продукт залива детски градини, училища, хотели

Над 9500 това фалшиво сирене е продадено в страната, алармира Министерството на земеделието и храните. Според д-р Сергей Игнатов от “Активни потребители” причината за това е проста - за да е по-евтино и печалбата да бъде по-голяма.

“Има мандри, които не ползват мляко", коментира експертът в предаването "България сутрин".

Игнатов отбеляза, че преди 10 години е имало отделни витрини за имитиращи продукти, но е установено, че оттам не се купува и са започнали "да ги пласират главно през търговия на едро". По думите му имитациите отиват за хотели, училища, детски градини.

Заради двайсетина производители на ментета България рискува санкции

Пред Bulgaria ON AIR д-р Игнатов каза, че все още има нелегална продажба на немаркирани като имитиращи продукти. "Повече от две години в Европейския съюз производството на храни с хидрогенирани индустриални мазнини е забранено. БАБХ и министърът на земеделието си правят оглушки и ще "спечелим" наказателна процедура. Заради двайсетина производители на ментета България рискува санкции", добави той.

Игнатов подчерта, че официално се продава нещо, което ни трови. По думите му евтиното сирене от 10 лв./кг със сигурност не е истинско, но има и сирена по 25 лв./кг, които също не са.

Представителят на “Активни потребители” е на мнение, че липсва контрол и никой не проследява рисковете по хранителната верига. Според Игнатов водещата измама е водното съдържание.

