148 г. от Освобождението на София, патриарх Даниил с благодарствен молебен

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави от 9 часа днес света литургия в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя“ с благодарствен молебен по повод 148 години от Освобождението на София, съобщиха от Софийската митрополия

След това цветя ще бъдат поднесени на паметниците „Български опълченец“, „Цар Освободител“ и паметника на ген. Гурко в столицата, се допълва в информацията.

На 4 януари 1878 г. в София влизат руските войски, начело с ген. Гурко. Посрещнати са от жителите на София на пл. „Кору–чешме” (днешен площад „Света Неделя”).

Учителят Михаил Буботинов ги приветства от името на софиянци със специална реч. В катедралния храм „Света Неделя” е отслужен благодарствен молебен в присъствието на генерал Йосиф Гурко и генерал-майор Отон Раух, припомнят от Регионалния исторически музей-София.

София на косъм да бъде опожарена, а населението избито

Турският военен началник Осман Нури паша предупреждава консулите на Франция, Австрия и Италия да напуснат града. Леандър Франсоа Рьоне льо Ге, Йозеф Валдхард и Виторио Позитано обаче решително отказват. Остават в София и това спасява града от опожаряване. София е притихнала от страх. Четири бесилки се люлеят в четирите й краища. Турците са гневни; след падането на Плевен тук са докарали огромни количества храна и боеприпаси. Осман Нури паша обаче е наясно, че битката за София е обречена и заповядва изтегляне към Перник.

В нощта преди да отстъпи, той издава нареждане градът да бъде подпален, а българското население избито. Протестът на европейските консули срещу унищожаването на града и хората заплашва да предизвика дипломатически усложнения. Проявените от тях решителност и хуманизъм в защита на населението и града, въпреки плановете за по-нататъшните им геополитически интереси на Балканите, е един от най-първите знаци на европейско единство. Това довежда до отмяна на заповедта.

След много проведени битки, в нощта срещу 4 януари голяма част от турските войски напускат София, въпреки численото си превъзходство.

Това е моментът, в който руските полкове решават да атакуват. Превземат конака и свалят турското знаме. Операцията по превземането на града е по заповед на император Александър II, защото София се явява изключително важна стратегическа точка за по-нататъшно настъпление на руските войски в Тракия и основен пункт за снабдяване на турската армия с боеприпаси и продоволствия.

На Османската империя са нанесени непоправими човешки и материални загуби. Преди 148 години на този ден генерал Гурко е посрещнат триумфално с цветя и сълзи. Той превзема София, нанася последно поражение на Сюлейман паша при Пловдив и превзема Одрин, с което практически е сложен край на войната. А бъдещата столица на Княжество България е освободена.