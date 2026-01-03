Слави Трифнов: Димитър Пенев ще е вечно жив

Почина Димитър Пенев. Всъщност не е възможно Димитър Пенев да умре. Той ще е вечно жив заради онова лято на 1994 г. Аз бях един от хилядите, които излизаха по улиците след победите на българския национален отбор на Световното по футбол през 1994 г. в САЩ. Това написа във Фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов.

„Крещях заедно с останалите, размахвах българското знаме и бях ужасно горд, че съм българин. Защото ние победихме Германия, Мексико, Аржентина… ние бяхме на върха на света. Чувството беше изумително, уникално, невероятно и съм щастлив, че съм го изпитал. И в основата на всичко това беше Димитър Пенев. Така че той няма как да умре. Просто е невъзможно. Ще ви пусна части от моето интервю с него в „Шоуто на Слави“. Димитър Пенев - велик човек. Светла му памет”, написа още Трифонов.