Дъщерята на капитана на изчезналия кораб: Не ни уведомяват какво се случва с търсенето на екипажа

Силвия Спасова попита и защо издирването не е започнало веднага след изчезването на плавателния съд от радарите

25.02.2026 | 09:25 ч. 11
Снимка: Скрийн, Нова телевизия

Днес стават точно 7 дни, откакто от радарите изчезна риболовният кораб с капитан Христо Спасов, сина му и още един техен колега на борда. В четвъртък миналата седмица доброволци – водолази и рибари с лодка, попаднаха на значително количество дизелово гориво в района на инцидента - край Маслен нос, и дадоха насоки на институциите къде да проверят за плавателния съд. В петък корабът беше локализиран – на около 40 м дълбочина. Започнаха подводни огледи.

До момента обаче семейството на капитан Христо Спасов няма конкретна информация какво е установено и дали има следи от техните близки, съобщи Нова телевизия. 

Дъщерята на капитана на кораба предполага, че екипажът не е оцелял, тъй като спасителният плот е на кораба. „Искам да задам конкретни въпроси към институциите и да дам гласност на случая. Има ли официално лице, което координира целия процес? Ако има такова, кой държи връзка с нас, роднините, за да ни уведомява какво се случва с търсенето на екипажа? Научаваме от социалните мрежи и медиите докъде са стигнали. Никой обаче не се свърза с нас“, разказа Силвия Спасова.

Тя и нейни близки са опитвали да събират информация от различни места. „Цялото неведение и липса на контакт с нас ни остави усещането, че не се прави достатъчно, нито се действа бързо. Официално знам, че всички кораби се следят в реално време, така че от първия момент се е знаело кога е изчезнал. Защо трябваше да се подаде сигнал, за да се установи, че има проблем? Това са над 2 часа загубено време. Нямаме ли готовност за спасяване в зимно време? И защо търсенето е преустановено, ако не е доказано дали плотът е на място? Защо няма активно търсене, докато не се докаже, че няма шанс хората да са се спасили?“, зададе въпросите си Силвия.

По думите ѝ тя сама е звъняла на българския посланик в Турция, след като разбрала, че има вариант баща ѝ да е в турски води. Дипломатът предприел незабавни мерки за търсенето на рибарите. „Озадачаваща е бързината, с която се случваха действията. Щом корабът изчезне от радара, е трябвало веднага да започне търсене по въздух. Да използваме този ужасен случай, за да предприемем мерки за по-навременни действия при такива инциденти“, призова дъщерята на капитан Спасов. И настоя за създаване на работна група, която да помага за по-бързо издирване на екипажи и бедстващи кораби. 

