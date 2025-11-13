НС удължи с 8 години срока за регистрация на кладенци

На първо четене парламентът удължи с 8 години срока за регистрация на кладенци за собствени нужди.

Измененията в Закона за опазване на околната среда, внесени от депутати от ГЕРБ, "ДПС - Ново начало" и БСП, предвиждат собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, включително кладенци за собствени нужди, да подадат заявления за вписване на съоръженията в специални регистри към басейновите дирекции.

С промяната вместо до 28 ноември т.г. регистрацията трябва да бъде направено до същата дата през 2033 г.

Целта на регистрацията е е да се съберат данни за ползването на подземните води, без да се създава обществено напрежение.

Регистрацията е безплатна и задължителна, но не води до такси или водомери при ползване за собствени нужди. Според Комисията по води в НС, това е инструмент за предотвратяване на бъдеща водна криза, не за санкции.

„Водата в двора не е частна – по закон тя е държавна собственост. От нас зависи дали ще я пазим разумно,“ заяви председателят на комисията Младен Шишков.