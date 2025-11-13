Абсурд: 9-годишно катастрофира след като го накараха да премести колата

Жителка на Тексас е изправена пред наказателни обвинения, след като според разследващите казала на 9-годишно момиче да премести колата – ситуация, която завършила с катастрофа и травми за детето.

25-годишната Ладейжа Пикет е обвинена в причиняване на телесна повреда на дете и застрашаване на живота на дете, сочат онлайн съдебните регистри на окръг Бексар. Не е ясно дали вече е дала показания, а в документите не фигурира вписан адвокат.

Длъжностни лица са били изпратени на мястото на катастрофата в Сан Антонио малко след 16 ч. в неделя, 9 ноември. По думите на говорител на шерифската служба на окръг Бексар, Пикет разказала пред разследващите, че помолила детето да премести колата от алеята й, докато украсявала двора си за Коледа. Говорителят направи изявлението в сряда, 12 ноември, пред People.

Той уточнил още, че Пикет, която не е майка на момичето, твърдяла, че детето знаело къде се пазят ключовете и само ги взело. След това момичето изгубило контрол над автомобила и скочило, преди да се блъсне в пикапа на съседите, посочва ie в изявлението. Детето e с рана на челото и охлузвания по крака.

Майката на детето казала пред местната телевизия KSAT, че 9-годишната й дъщеря все още е в болница. Тя добавила, че Пикет, която била семейна приятелка, „нямала никакво право да дава ключове на малолетно дете“, предава медията.