След 232 години американското пени остава в историята, а като прични са високата му цена и незначителността му.

Вече не можеше да се купи нищо с едно пени - дори бонбони и тъй като разходите за сечене на всяка монета надвишаваха три цента, съдбата на пенито беше предопределена от проста икономика.

Последните пенита бяха изсечени в сряда следобед в Пенсилвания, където ковчежникът на Съединените щати Брандън Бийч отсече последната монета от един цент в обращение.

"Днес Монетният двор празнува 232 години производство на стотинки“, каза Кристи Макнали, изпълняващ длъжността директор на монетния двор.

"Въпреки че общото производство приключва днес, наследството на стотинката продължава да живее, тъй като употребата ѝ в търговията продължава да се развива, значението ѝ в историята на Америка ще се запази", добави Бийч.

Стотинката играе важна роля в ежедневието на американците от много дълго време – от най-ранните дни на американската икономика досега. Въпреки това, поради настоящото потребителско поведение и икономически фактори, продължаващото производство на стотинката е неустойчиво.

През последното десетилетие разходите за производство на всяка стотинка са се увеличили от 1,42 цента на 3,69 цента за стотинка.

Все още има приблизително 300 милиарда стотинки в обращение - далеч надвишаващо количеството, необходимо за търговия.

Решението за спиране на производството на стотинката дойде през май, когато правителството на САЩ обяви решението си да премахне монетата веднъж завинаги.

Производството на стотинката струваше повече от четири пъти по-скъпо от себестойността ѝ и Министерството на финансите загуби 85 милиона долара за сеченето на монетите само миналата година.

Постепенното премахване на стотинката от обращение може да спести на Министерството на финансите някои незабавни пари, но повдига следващия валутен проблем - този на никела.

"Ако се отървете от стотинката, това ще увеличи количеството на никелите“, каза Рет Джепсън, бивш главен изпълнителен директор на Монетния двор на САЩ.

"Губите повече от никел, отколкото от стотинка“, каза Джепсън пред New York Times.

Петицентовите монети, струващи пет цента, също са губещи за хазната, оставяйки дупка от 18 милиона долара от производството им миналата година.

Проблемът може да се изостри с края на стотинката, тъй като търсенето на петцентови монети вероятно ще се увеличи рязко.

Американската стотинка е въведена за първи път през 1973 г., като започва като голяма медна монета и в крайна сметка се свива по размер до съвременната си, по-малка форма.

Ранните дизайни включват "развяваща се коса“ на Либърти, която бързо е актуализирана, а самата монета е променила състава и външния си вид, като по-специално е изобразена с Ейбрахам Линкълн от 1909 г. насам.