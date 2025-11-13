Затворници в Беларус са принудени да правят ковчези и пластмасови цветя за Русия

На затворниците в Беларус е наредено да произвеждат провизии за руската армия, от камуфлажна екипировка до ковчези и пластмасови цветя за гробовете на войниците.

Въпреки че войници от Беларус, най-големият съюзник на Кремъл в Европа, не се бият в Украйна, нейният лидер Александър Лукашенко позволи на Русия да използва страната като платформа за нахлуването си.

Цялата беларуска затворническа система е поставена на военна нога, за да отговори на търсенето от Москва, според репортаж на „Новая газета“, руски опозиционен уебсайт.

Един затворник твърди, че е разпознал ковчезите, които е направил, когато е гледал телевизионен репортаж за погребенията на руски войски.

„Вижте, това са нашите ковчези“, казал той на други затворници.

Затворниците също така правят щайги за артилерийски снаряди, рамки за полеви легла на армейски лагери, пликове за известия за наборна служба и смъртни актове, както и пластмасови цветя за гробовете на руски войници.

„Беларусите просто не биха могли да умрат достатъчно бързо, за да използват продуктите, които ние произвеждахме“, казва Андрей Войнич, бивш затворник, който е помагал за производството на пластмасови цветя в затвор в източната част на страната. „Случайно подслушвайки разговорите на гаджетата [надзирателите], осъзнах, че нашият затвор не е единственият, който прави това. Бизнесмен от Гродно е подписал договор с няколко затвора и те изпращат пластмасови погребални цветя до Русия без прекъсване."

Миналата седмица президентът Тръмп облекчи някои санкции срещу Беларус, като отмени мерките срещу националната авиокомпания и разреши сделки, свързани с президентския самолет на Лукашенко.

Лукашенко, бивш шеф на съветски колхоз, управлява Беларус повече от 30 години. Тази година той освободи десетки политически затворници след посещения в Минск на американски служители, включително Кийт Келог, пратеник на Тръмп за Украйна. Всички затворници бяха депортирани от Беларус.

Сред тях беше Сергей Тихановски, съпругът на Светлана Тихановска, лидерката на беларуската опозиция в изгнание. Той беше арестуван през 2020 г., след като се опита да се противопостави на Лукашенко на манипулирани президентски избори и осъден на 19 години затвор по политически мотивирани обвинения. Според „Вясна“, правозащитна група, над 1200 политически затворници остават зад решетките в Беларус.

Лукашенко заяви миналата седмица, че Роман Протасевич, бивш опозиционен журналист, задържан от Беларус през 2021 г., след като полет на Ryanair от Атина за Вилнюс беше принуден да кацне в Минск, е бил член на беларуските разузнавателни служби. Той твърди, че Протасевич е работил под прикритие и операцията по отклоняването на пътническия самолет е била извършена, за да бъде върнат у дома.

Ведната се появи международно възмущение, след като полетът на Ryanair беше принуден да кацне в Беларус след фалшива бомбена заплаха, инсценирана от Минск. Протасевич беше обвинен в екстремизъм и организиране на безредици, но беше помилван от Лукашенко през 2023 г. и оттогава сътрудничи на беларуските власти.

Протасевич заяви миналата година, че е решил да застане на страната на режима на Лукашенко, след като е бил заплашен с 25-годишна присъда. Той потвърди изявлението на Лукашенко, но не даде други подробности и не беше ясно дали е говорил под принуда.