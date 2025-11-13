Футболист на Борнемут стана баща за първи път

Дейвид Брукс стана татко за първи път! 28-годишният футболист на Борнемут и националния отбор на Уелс съобщи щастливата новина чрез публиказия в профила си в Instagram.

Във вторник той постна черно-бяла снимка на бебето и така разкри, че съпругата му Флора Брукс го е дарила с дъщеря. Момиченцето се е родило на 27-ми октомври. То носи името Лоти Елизабет Брукс.

"Нашето красиво бебе момиче се роди на 27.10.2025. Лоти Елизабет Брукс. Специално допълнение към семейството ни. Флора Брукс, обичам те", написа Дейвид към сладкия кадър.

Още по темата и снимката вижте в teenproblem.net