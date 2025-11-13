IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 129

Футболист на Борнемут стана баща за първи път

Дейвид Брукс пребори рака и вече има дъщеря

13.11.2025 | 20:22 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Дейвид Брукс стана татко за първи път! 28-годишният футболист на Борнемут и националния отбор на Уелс съобщи щастливата новина чрез публиказия в профила си в Instagram.

Във вторник той постна черно-бяла снимка на бебето и така разкри, че съпругата му Флора Брукс го е дарила с дъщеря. Момиченцето се е родило на 27-ми октомври. То носи името Лоти Елизабет Брукс.

"Нашето красиво бебе момиче се роди на 27.10.2025. Лоти Елизабет Брукс. Специално допълнение към семейството ни. Флора Брукс, обичам те", написа Дейвид към сладкия кадър.

Още по темата и снимката вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Дейвид Брукс баща бебе момиче
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem