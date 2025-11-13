Десетки граждани, сред които приятели и колеги, изпратиха оперната прима Стефка Евстатиева в последния й път. Тя почина на 10 ноември на 78-годишна възраст.
Поклонението бе в столичния храм „Свети Седмочисленици“.
„Всички знаят за нейната забележителна кариера по света – в „Метрополитън“, в Латинска Америка, но за мен този миг е много тъжен, защото загубихме не само един голям музикант и артист, но и един от най-щедрите и добри хора, които съм срещала в живота си“, каза драматургът, театровед, преводач и режисьор Майя Праматарова пред БТА.
„Много ми е мъчно, защото бяхме изключително близки приятелки. Освен че в световен мащаб тя е една от най-големите оперни певици, за мен, в сърцето ми ще остане като човек, който винаги ми е подавал ръка в едни от най-трудните моменти. Винаги се е отнасяла към хората със споделеност и с любов“, допълни Гергана Николаева (мецосопрано).
„Много добър човек, много мил, който, като на млад колега, винаги ще ти каже добри думи за подкрепа. Аз се уча от нейните записи, защото пеенето й е изключително. За съжаление, никога не съм я слушал на живо. Наскоро ми каза: „Ето, аз станах българка и сега ще имаме много време да се опознаваме“... Не е било така... С това, което тя остави като записи, тя остава с нас“, каза тенорът Ангел Антонов.
Венци и цветя бяха изпратени от Министерството на културата, от Софийската филхармония и отделно – от нейния директор – Найден Тодоров, както и от Софийската опера и балет.
По-рано днес във фоайето на Софийската опера и балет се състоя кратка възпоменателна церемония в памет на Стефка Евстатиева. Присъстваха нейният съпруг инж. Младен Ковачев и тяхната дъщеря Валерия Ковачева. Беше отворена и съболезнователна книга.
Беше изложен костюм на Стефка Евстатиева от операта „Дон Карлос". Директорът на Софийската опера акад. Пламен Карталов нарече примата „световен артист и човек". Той припомни думите, с които героинята ѝ кралица Елизабет отива към небето: „Ти, който познаваш суетата на света, чуй моята болка със страдание. Господи, към приеми моята молитва...". Беше прочетен съболезнователен адрес от името на президента Румен Радев, отбелязва БТА.