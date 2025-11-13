Родителите на деца до 12 г. ще могат да работят дистанционно през лятото

Парламентът прие на първо четене родителите на деца до 12-годишна възраст да могат да работят на непълно работно време или от разстояние през лятната ваканция на децата. Законопроектът за изменение на Кодекса на труда, внесен от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, беше одобрен единодушно със 181 гласа "за".

В момента в Кодекса на труда има възможност родителите на деца, ненавършили осем години, да работят с гъвкаво работно време. С настоящото предложение се дава възможност от това да се възползват и родителите (осиновителите) на деца до 12 години, но само през лятната ваканция.

Депутатите отхвърлиха законопроекта за изменение на Кодекса на труда, внесен от Елисавета Белобрадова от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и група народни представители, с 58 гласа "за", 3 "против" и 121 "въздържал се". Измененията предвиждаха натрупаният платен годишен отпуск по време на отпуска по майчинство да може да се ползва почасово от работника или служителя за водене и/или вземане на дете до 12 г. от и до детска градина или училище.

Отхвърлен беше и законопроектът на Венко Сабрутев (ПП-ДБ) и група народни представители, с който се предлагаше да се създаде възможност полагащият се отпуск по бащинство в размер на 15 дни да бъде използван според конкретните нужди на всяко семейство – да се ползва наведнъж или на части в рамките на първата година от датата на раждането на детето, като се премахва изискването да се използва само наведнъж след изписване на детето. В подкрепа на тези промени в Кодекса на труда гласуваха 65 народни представители, 21 бяха "против" и 97 се въздържаха.