Скандал в парламента за бюджета: "Възраждане" с остри реплики към Зафиров

Не остана социалист в тази страна, който да подкрепя вас или партията ви. С тези думи от парламентарната трибуна депутатът от "Възраждане" Георги Георгиев се обърна към вицепремиера Атанас Зафиров, който коментираше от парламентарната трибуна проектобюджет 2026.

Издрънкахте, че бизнесът казал, че е ляв бюджета - такъв е, защото администрацията е раздута до безкрай, допълни Георгиев. Ляв е, защото бизнесът има огромни разходи за тази администрация, а не защото провеждате социални политики, това трябва ясно да се знае, каза още депутатът от "Възраждане". Размерът на МРЗ е законово установен, не сте я вдигнали вие, допълни още Георгиев.

Обещавате придобивки - за кого? За вас, които ще прибирате повече осигуровки и данъци от българските граждани, от работещите хора в тази държава, които пълнят бюджета. Вие трябва да помагате на тях, не те на вас. Знаете ли колко хора отиват на Бюрата по труда с 9 евро на ден обезщетение. Вие можете ли да живеете с 9 евро на ден, господин министър?, обърна се още Георгиев към Зафиров.

Много сте се загрижили за социалистите, гледайте си вашата партия, гледайте си резултатите в Пазарджик, и тогава ми казвайте как да си ръководя партията, контрира вицепремиерът Атанас Зафиров. Вие като депутат ли се засегнахте, че са вдигнати праговете за осигуровките, затова ли приказвахте толкова от тази трибуна? Знаете ли колко хора има с високи заплати, които плащат ниски вноски в социално-осигурителната система?, попита Зафиров, докато депутатите от "Възраждане" подвикваха "глупости" от местата си. Не обиждайте българската администрация, която работи на унизително ниски възнаграждения, не ви прави чест, контрира Зафиров.

Вицепремиерът няма никаква длъжност, работата му е да види кога например асансьорът работи или не работи, и да възложи да му се направи проверка. Оттам нататък вицепремиерът няма основание да посочва позорни факти за неговата партия в избори в Пазарджик, защото за всички е ясно, че както БСП спечели няколко областни града и после всички тези кметове се дистанцираха и напуснаха партията, защото са били схемаджии, така е и в Пазарджик. Вие сте изтривалки на Пеевски и на Борисов, оставка!, заяви от трибуната Цончо Ганев от "Възраждане".

Не ми викайте от място, г-н Стойнев, а вие, г-н Зафиров, не съм ви дала думата, седнете си на място. 15 минути почивка, за да се успокои залата, каза председателят на НС Рая Назарян.