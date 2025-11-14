МОН обмисля езикова проверка на първолаците за владеене на български

В началото на първи клас да има тестове за нивото на владеене на български език - това предвиждат промени в закона предучилищната и училищната подготовка, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който се срещна с образователни медиатори от Пловдивска област.

Подобен изпит ще има и за децата, които се връщат в България, но не владеят добре езика, защото са започнали образованието си в чужбина.

Езиковата проверка се налага, защото началните учители няма как да напредват в обучението по различни предмети, ако детето не говори български, подчерта министър Вълчев. Той подчерта, че е много важно и посещаването на детска градина.

"Всички изследвания показват, че ако обхванем по-рано децата, те след това имат много по-големи шансове за това да се интегрират ефективно системата на училищното образование, да стигнат до по-горен клас, до професионална пригодност и много е голяма разликата дали са били в детска градина една, две, три или четири години. Колкото повече са били, толкова повече се увеличават техните шансове. Има и безспорни доказателства за това и от външното оценяване, и от международните проучвания. Най-големи проблеми имаме с децата от ромски семейства, в които не се говори български", обясни министърът, цитиран от БНР.

Министър Вълчев изтъкна и значението на образователните медиатори за приобщаването към учебния процес на децата от малцинствените общности, като увери, че ще се търси възможност за увеличение на възнагражденията им:

"Те в момента са на минимална работна заплата. Аз се надявам да имаме възможностите на бюджета да ги подкрепяме допълнително".

Съвместно със социалните партньори ще се обсъди и възможността образователните медиатори да бъдат включени в Колективния трудов договор, допълни образователният министър.