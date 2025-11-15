Учредяват ПП "Алианс за права и свободи“

В София ще се състои учредителната конференция на политическа партия "Алианс за права и свободи“, съобщиха от АПС пресцентър.

На 11 септември т.г. се състоя учредителна сбирка, на която беше решено създаването на нов политически проект. Той бе анонсиран пред медиите от Ахмед Доган. “Имаме нов проект, днес беше учредителната сбирка, която трябва да подготви национална конференция за създаване на нов политически субект. Ще участвам в този проект, дали ще го оглавя - колегите ще решат, отговори Доган на въпрос дали ще бъде лидер на новата политическа сила”, каза тогава Доган.

Танер Али, депутат от ПГ на АПС заяви, че подборът на хората, които ще влязат в партията, ще е направен много прецизно.

"Проектът е "Алианс за права и свободи", имаме регистрация на името в Европейското патентно ведомство и в Софийския градски съд, това име е запазено и започваме да работим по новия политически проект", подчерта Али.

Припомняме, че в края на юли Ахмед Доган обяви в политическа декларация, че започва тримесечен преходен период за създаване на нова политическа формация, която ще е приемник на историческата мисия на "Движение за права и свободи" (ДПС).