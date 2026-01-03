IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Товарен автомобил блъсна пешеходец на заден ход, почина на място

Инцидентът е станал в еленското село Руховци

03.01.2026 | 14:30 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Пешеходец на 64 години е загинал при пътен инцидент в еленското село Руховци, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Произшествието е станало днес около 09:00 часа.

По първоначална информация товарен автомобил при маневра на заден ход е блъснал пешеходеца, който е починал на място. Причините са в процес на изясняване и е образувано досъдебно производство.

На 29 декември двама души загинаха при катастрофа между лек и тежкотоварен автомобил на Присовските завои край Велико Търново.

