Кабинетът назначи Румен Спецов за особен търговски управител на "Лукойл"

Министерският съвет прие решение, с което назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България. Правителственото решение е прието неприсъствено, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

По-рано днес се проведе заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет относно избора за особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас", на което бяха изслушани доклади на компетентните министри и бе обявено предложението до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата.

Румен Спецов е изпълнителен директор на НАП. Завършил е Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов със специалности „Икономика и търговия“ и „Вътрешен финансов контрол“, Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“. В периода 2001 – 2015 г. е заемал различни експертни и ръководни длъжности в Националната агенция за приходите. Професионалният му опит е свързан с анализ и разследване на данъчни измами, оценяване на риска на търговските сектори, съвместна работа с ДАНС, прокуратурата и чуждестранни партньорски организации и служби. Бил е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство. От май 2021 г. до август 2022 г. също е заемал длъжността изпълнителен директор на НАП, пише в биографията му, публикувана на сайта на НАП.

До процедурата за избор на особен представител се стигна, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха обнародвани в „Държавен вестник". Преди това Народното събрание гласува измененията на две четения в рамките на едно заседание, а президентът Румен Радев наложи вето върху промените, свързани с назначаването на особен търговски представител. Депутатите обаче го отхвърлиха на 13 ноември.

Първата реакция след обявяването на кандидатура на Спецов дойде от "Продължаваме промяната". Председателят на партията Асен Василев заяви в кулоалите на парламента: "Румен Спецов беше назначен по мое време, за да събира данъци, а не управлява рафинерията. Има изискване в Закона от 2023 г., според което особеният управител трябва да има пет години опит в петролната индустрия и управлението на активи. Не мисля, че той ги има. Това е доста лоша шега на правителството, а не реална кандидатура".

Той каза още, че е „недопустимо да си играем с най-голямото българско предприятие и това дали ще има бензин, като се назначава човек, който даже формално не отговаря на критериите”.

Василев посочи още, че откакто не е министър не е имал и комуникация със Спецов.

Коментар дойде и от "Възраждане". „С днешното решение за избора на Румен Спецов на практика се потвърждава, че кражбата на активите на „Лукойл” е в ход. Няма да имаме човек, който да бъде управител, а ликвидатор”, това заяви Йордан Тодоров.