Панев за "Лукойл": България трудно самостоятелно може да продаде рафинерията

Изборът на Румен Спецов вероятно е изненадващ, но всъщност е доста логичен. Това заяви пред БНР Владислав Панев от Клуб "Ускорение", бивш депутат от "Зелено движение".

Най-вероятно мениджърският състав на "Лукойл" ще си остане същият. Ролята на Спецов като особен управител ще е да следи финансовите потоци и те да не отиват към Русия, коментира той.

По думите му, "особеният управител ще подписва", но вероятно няма да е пряк мениджърски ръководител.

При такъв форсмажор – 2 седмици за реакция, трудно се намира международен оператор, който да менажира рафинерията, изтъкна Панев.

Трябва да сме сигурни, че няма да има компании на входа и на изхода на "Лукойл", които да източват компанията като групировките през 90-те години, допълни той и сред целите посочи да се осигури непрекъсваемост в работата на рафинерията.

България в момента може суверенно да управлява рафинерията, но много трудно самостоятелно може да продаде рафинерията, независимо от приетия закон, тъй като става въпрос за частна собственост, изрази мнение Панев.

Ситуацията е сериозна и не бива да се подхожда истерично, смята бившият депутат.

Според него "бомбата беше отложена с 6 месеца" и се е видяло, че "план що-годе има", затова не трябва да се водят "кресчендо разговори".

"Търсенето на купувач – най-вероятно "Лукойл" ще си придвижи този въпрос и на международно ниво. План А е да се изчака да се види дали ще се намери все пак купувач, достатъчно отдалечен от Кремъл според САЩ, така че сделката да мине и санкциите да отпаднат. Вариант Б – евентуално българската държава да "натисне" вече само за сделка с бургаската рафинерия, ми се вижда малко по-трудно като задача. То минава и през одити на миналите действия на "Лукойл – Нефтохим" по укриване на данъци, по други въпроси, така че включително през санкции, глоби от страна на данъчните "Лукойл" да бъде принуден да се раздели с активите си."