IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 39

Зинедин Зидан ще поеме Франция след края на Мондиал 2026

Той ще наследи своя съотборник Дидие Дешан

17.11.2025 | 11:20 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Зинедин Зидан ще стане новият селекционер на френския национален отбор след напускането на Дидие Дешан, съобщава As. 

53-годишният специалист вече има споразумение да поеме поста, поради което е отхвърлил всички други оферти, включително тези от Реал Мадрид и Фенербахче.

Дешан, който обяви оттеглянето си от френския национален отбор след Световното първенство през 2026 г. през януари, вече води преговори със саудитски клубове за работата през следващия сезон.

Зидан напусна Реал Мадрид през 2021 г. и оттогава не е бил треньор. Под негово ръководство „Лос Бланкос“ спечелиха три пъти Шампионската лига, два пъти Ла Лига, Световното клубно първенство, Суперкупата на Испания и Суперкупата на УЕФА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Зинедин Зидан Дидие Дешан Мондиал 2026 Франция
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem