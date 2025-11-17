Бойко Ноев за рафинерията: От България нищо не зависи, решава Вашингтон

След назначаването на Румен Спецов за особен управител на “Лукойл” страната ни получи отсрочка от 6 месеца за санкциите. Така работата на рафинерията продължава. Бившият министър на отбраната и експерт по сигурността Бойко Ноев коментира пред bTV актуалната тема.

По думите на Ноев случващото се около “Лукойл“ е “продължение на упражняването на власт в България чрез нелегитимни политически инструменти“. Ноев е на мнение, че решенията се взимат “някъде отзад”.

“От България нищо не зависи - решават Вашингтон и собствениците на рафинерията”, коментира бившият министър.

Бившият министър на отбраната определи премиера Росен Желязков като „несилен премиер“, сравнявайки ситуацията с периода на правителството на Пламен Орешарски. По думите на Ноев разноговоренето в кабинета доказва липсата на управление.

По отношение на предприетите действия спрямо рафинерията на “Лукойл“ Ноев заяви, че решенията са вземани “силово“, без обсъждане на опозиционни становища, а преминаването на ключови решения през парламентарни комисии за секунди е показателно за липса на демократична процедура.

Той подчерта, че въпросът със санкциите и възможността за дерогация е бил известен на властите от година, но действията са били предприети едва в последния момент, когато “ножът е опрял до кокала“.

Румен Спецов

Ноев не спести критиките си към Румен Спецов, който се очаква днес да бъде вписан в Търговския регистър като особен управител на рафинерията. Експертът коментира, че законът изисква петгодишен опит в търговията с горива, какъвто Спецов няма.

Ноев е на мнение, че около биографията на Румен Спецов има много неотговорени въпроси и припомни, че има дело в прокуратурата, което е “на трупчета“, свързано с данъчни нарушения.

Ноев определи случаят като “класически български пример за зависимо лице във властта“ и постави въпроса кой стои зад избора му.