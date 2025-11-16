IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 42

Орбан: Твърдо се противопоставяме на санкциите на ЕС върху руската енергия

Според него мирът в Европа ще дойде чрез преговори

16.11.2025 | 15:02 ч. 9
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Ние се противопоставяме твърдо на санкциите на ЕС върху руската енергия, защитавайки нашия суверенитет и граждани. Това заяви премиерът на Унгария Виктор Орбан в профила си в платформата Х. 

Според него мирът в Европа ще дойде чрез преговори, а не чрез санкции. "Опитът на Брюксел да заобиколи нашето вето и да наложи волята си като "търговска политика" няма да бъде приет", категоричен е той. Орбан допълни, че ще се предприемат правни действия. 

Специалният представител на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев подкрепи унгарския си колега, като каза: "Страхотно е да се гледа как Орбан защитават Унгария и конкурентоспособността на ЕС, като обещават съдебни действия срещу "търговската политика" на Брюксел, забраняваща руската енергия."

Дмитрив подчерта, че ЕС е загубил над 1,4 трилиона евро, като се отказа от руския газ. Той нарече действията на председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен "стимулиране на бързата деиндустриализация и упадък в ЕС. /Фокус        

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

орбан русия евергия санкции
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem