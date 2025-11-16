Ние се противопоставяме твърдо на санкциите на ЕС върху руската енергия, защитавайки нашия суверенитет и граждани. Това заяви премиерът на Унгария Виктор Орбан в профила си в платформата Х.

Според него мирът в Европа ще дойде чрез преговори, а не чрез санкции. "Опитът на Брюксел да заобиколи нашето вето и да наложи волята си като "търговска политика" няма да бъде приет", категоричен е той. Орбан допълни, че ще се предприемат правни действия.

Специалният представител на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев подкрепи унгарския си колега, като каза: "Страхотно е да се гледа как Орбан защитават Унгария и конкурентоспособността на ЕС, като обещават съдебни действия срещу "търговската политика" на Брюксел, забраняваща руската енергия."

Дмитрив подчерта, че ЕС е загубил над 1,4 трилиона евро, като се отказа от руския газ. Той нарече действията на председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен "стимулиране на бързата деиндустриализация и упадък в ЕС. /Фокус