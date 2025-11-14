Министър Георгиев: Решението на САЩ позволява на Лукойл да продължи дейността си

Министърът на правосъдието Георги Георгиев написа в своя публикация във Facebook, че България е постигнала своята цел. По думите му дерогацията осигурява както стабилността на доставките на петрол, така и на цените за българските граждани и българският бизнес.

Тази вечер стана ясно, че Съединените щати направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл", а Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания

„Групата Лукойл в България получиха току-що разрешително за продължаване на дейността от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Това е резултат от активното сътрудничество между българското правителство и американските власти и интензивният диалог, който имахме в последните няколко седмици, за което сме благодарни.

Приетите реформи за гарантиране на управлението на паричните потоци на групата компании с разширяване на правомощията на особения търговски управител от народното събрание бяха важни за този процес.

Актът на американското правителство позволява на дружествата да продължат дейността си, а всички физически и юридически лица в България могат да извършват търговски операции и сделки операции с „Лукойл Нефтохим Бургас" АД и „Лукойл България" ЕАД, Лукойл Авиейшън България ЕООД, Лукойл България Бункер ЕООД и техните дъщерни дружества, включително и плащания по действащи и нови договори.

По този начин се осигурява както стабилността на доставките на петрол, така и на цените за българските граждани и българският бизнес, което е нашата основна цел.

Даденият срок е със стандартната за процедурата продължителност - от 14 ноември 2025 г. до 29 април 2026 г., с възможност за удължаване.", написа той в профила си в социалната мрежа.