Превозвачи: Проектозаконът за обществения транспорт не води до нищо добро

С новия проектозакон за обществения транспорт се предвижда постепенно премахване на хартиените билети чрез въвеждане на цифров портфейл за пътуване.

"Това е първият законопроект, който не е обсъден с бранша. Нито едно от тези предложения не са ни дадени предварително за обсъждане, не бяхме включени в работните групи, работещи по темата за Закона за обществения транспорт. Още по времето на управление на "Продължаваме промяната" това беше заложено в ПВУ като изискване за развитие на железопътния транспорт и оттогава не сме включени в тези групи", каза председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи у нас Магдалена Милтенова в студиото на "България сутрин".

По думите ѝ в проектозакона има доста нови неща, които са притеснили колегите ѝ.

"Никъде не става ясно точно как ще бъдат финансирани всичките тези идеи, каква ще бъде тежестта за превозвачите чисто финансово, за да се стигне до това нещо, което се залага за развитие на транспорта. Не е ясно дали държавата ще може да плати за всички автобусни линии, които ще бъдат обновени", допълни Милтенова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Ще има нови маршрутни разписания.

"Въпросът е кой ще ги финансира. В момента държавата финансира само градския транспорт и населените места, които са до 500 човека, в планински гранични общини. Ние от много време се борим да има по-разширено финансиране за по-слабо населените места, защото там няма абсолютно никакъв транспорт, което не се случва. Това нещо изисква огромен финансов ресурс", подчерта гостът.

"Въвеждането на единен билет би трябвало да имаме един софтуер, държавата би следвало да събира продажбата от всички тези билети и след това тя да ги разпределя на превозвачите. В европейските страни това е уредено, когато превозът е направен на километър пробег - вие кандидатствате, получавате сумата X, която покрива вашите разходи, нужните заплати, генерира печалба. Докато това, което ние виждаме в нашия закон, не води към нещо подобно", коментира Милтенова.

В законопроекта са заложени глоби от 21 500 евро.

"Видях глоби за това, ако по неподходящ начин информираме пътника. Какво значи по неподходящ начин и кой го определя? Държавата създава среда за корупция, след това търсим причините за това нещо. С този законопроект създаваме поредните условия за корупция. Когато на вас минималната работна заплата ви е 600 евро, а глобата ви е 500 евро - дали пък няма да предпочетете да дадете 50 лв. Не може глобите да бъдат толкова високи, те са несъразмерни с възнагражденията", подчерта събеседникът.

Внасяме кадри отвън за транспортния бранш

Тя е на мнение, че и невинаги глобите водят до добри резултати.

"Ние сме свидетели с това, което се случва на пътя. Тези високи глоби ще доведат до това ние да имаме недостиг на кадри в транспорта, което е много сериозен проблем. Продължаваме да внасяме кадри отвън, знаете колко е сериозен проблемът с езиковата бариера. Имаме 1500 лицензирани транспортни фирми, от които повечето са в сферата на туризма. Остават около 700 фирми, които за цяла България извършват обществения транспорт", категорична е Магдалена Милтенова.