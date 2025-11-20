IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сградата на НС осветена в синьо заради правата на детето СНИМКИ

Всяко дете заслужава закрила, безгрижно детство и бъдеще

20.11.2025 | 19:17 ч. 3

БГНЕС

БГНЕС

1 / 4

Историческата сграда на българския парламент беше осветена в синьо на 20 ноември, когато се отбелязва годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Осветяването е по инициатива на Държавната агенция за закрила на детето като част от втората Национална кампания срещу насилието над и между деца “Бъди смел, бъди добър“.

По този повод председателят на Народното събрание Рая Назарян отбеляза, че подкрепата на законодателната институция за инициативата е израз на съпричастност към търсенето на решения за справяне с този болезнен за обществото проблем. 

“Днес ние заявяваме, че насилието над деца и между деца не трябва да има място в нашия живот и всички сме единни в противопоставянето си на това явление“, подчертава Рая Назарян. Тя посочва, че само общите усилия могат да осигурят една по-спокойна и сигурна среда, която да стимулира децата да развиват своите възможности и да ги изгражда като пълноценни и хармонични личности, пише Нова тв.

“Включването на парламента в инициативата цели да популяризира кампанията “Бъди смел, бъди добър“ и да повиши информираността и чувствителността на обществото по проблемите на децата", заяви Назарян.


“Днес светът се озарява в синьо – цвят на мечтите, надеждата и добротата. Под тази светлина си спомняме, че всяко дете е лъч светлина, всяко дете носи в себе си сила, по-голяма от бурите на живота“. В излъченото послание се отбелязва, че всяко дете заслужава закрила, безгрижно детство и бъдеще, че дребните жестове променят света около нас и че истинският успех е да си добър човек.

