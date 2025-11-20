IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сделката “Лукойл”: Правило номер 1 е защита на частната собственост

Проф. Асен Асенов: Правата на инвеститора не трябва да се ограничават

20.11.2025

Преподавателят в Американския университет във Вашингтон проф. Асен Асенов изказа мнение, че продажбата на “Лукойл” е сложно нещо, защото много страни са включени в процеса.

“Най-сложното в случая е да се разбере бизнесът и цялата политическа обстановка. Правят се много сделки, но не и в такава обстановка с много интереси", подчерта преподавателят в "Денят ON AIR".

Проф. Асенов добави, че България трябва да не усложнява повече процеса, който се води от американска страна.

“Американците са си поставили и друга цел - ако е възможно, тези активи да бъдат продадени на американски фирми", обясни професорът и изтъкна, че не трябва да прекрачваме границите на международните правила за правене на бизнес. 

"Правило номер 1 е защита на частната собственост. Това е частна собственост на инвеститори от целия свят. България няма право еднолично да решава какво да прави със собствеността", обясни преподавателят в Американския университет.

Проф. Асенов подчерта, че не трябва да се ограничават правата на инвеститора да се разпорежда със собствеността си - да не блокираме сметки и дейности.

Трудна сделка

Анализаторът добави, че има много нюанси във всички оферти за активите на "Лукойл", а някои от тях крият много рискове. По думите му картината е твърде сложна от гледна точка на частните инвеститори. Добавяме и срока - 13 декември. 

"Да продадеш активи за 22 млрд. долара за 2-3 седмици е свръхсложна задача", подчерта проф. Асенов.

Спецов и евентуална чужда фирма в "Лукойл"

Назначаването на посредник би усложнило процеса, но от друга гледна точка би го направила по-стабилен, на мнение е проф. Асенов.

"Големият въпрос е чии интереси ще защитава тази фирма и какви правомощия ще има, какво ще иска България от нея. Коя фирма ще си заложи бизнес авторитета, ако нещата се провалят", каза още той пред Bulgaria ON AIR.

"Лукойл" е една от картите в преговорния процес за спиране на войната в Украйна, отбеляза професорът и добави:  "Изборът на Спецов стана почти светкавично и коинцидентно с даването на разрешението (бел. ред. - за дерогация). България трябваше да следва модела на Германия. Българският модел е много по-различен и дава доста по-големи права на особения управител”.

Гледайте видеото с целия разговор.

 

