“Свобода за политическите затворници”: Протест пред Народното събрание СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 18 / 18

Тази вечер пред сградата на Народното събрание в столицата граждани се събраха на протест под наслов "Свобода за политическите затворници". Те се обявиха обявиха против съдебния произвол.

Събитието е организирано от "Продължаваме промяната”, а поводът за недоволството е преместването на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов от ареста в затвора. Бившият лидер на ПП Кирил Петков е сред присъстващите.

Протестът беше подкрепен и от депутати от "Демократична България" - коалиционният партньор на " Продължаваме промяната.

Движението в т.нар. “Триъгълник на властта” е спряно. В района има засилено полицейско присъствие.

Протестът е и срещу управлението и корупционните практики в страната.

"Протестираме, защото вярваме в свободата и справедливостта. Недопустимо е в България да има политически затворници. Това е гласът на народа. Всички знаем кой стои зад ареста на Коцев. Съдиите да не се поддават на натиска и да са освободят Благо и Никола", заяви протестиращ пред екип на Bulgaria ON AIR.

Припомняме, че вчера, 19 ноември, стана ясно, че самият Коцев е разпоредил от 19 ноември до 5 декември включително функциите кмет на Община Варна да се изпълняват от заместник-кмета Снежана Апостолова.

По време на протеста протестиращите донесоха и възглавничка на прасенце - препратка към днешната инсталация на прасе-касичка, олицетворение на Бюджет 2026, съобщава репортер на Dnes.bg.