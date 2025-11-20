Пожар евакуира конференцията на COP30 в Белем

Една от сградите, където се състои климатичната конференция COP30 в Белем, Бразилия, беше евакуирана днес след избухването на голям пожар, съобщава агенция Франс прес.

Огънят предизвика силно задимяване както вътре в сградата, така и извън обекта. Първоначално охранителите на събитието са се опитали да потушат пожарa, използвайки пожарогасители. След това на място са пристигнали екипи от пожарникари.

Свидетели съобщават за кратка паника при евакуацията. Всички участници - десетки хиляди души, са били изведени от горящата зона в очакване на допълнителна информация. На място се усеща миризма на изгоряла пластмаса.

Пожарникарите са реагирали бързо и пожарът вече е "под контрол", съобщиха бразилските власти. Причините за инцидента засега не са известни. / БТА