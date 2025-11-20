“Продължаваме промяната” готови да окупират НС във вторник

“Да окупираме парламента идния вторник, когато се гласува бюджетът и да не позволяваме да бъде приет, защото после ще е трудно връщане назад”, призова лидерът на ПП Асен Василев на протеста, който тази вечер беше организиран в защита на варненския кмет Благомир Коцев.

"Приятели, когато ви кажат, че вие нищо не правите, нищо не променяте, като сте дошли тук, трябва да го понесете с гордост! Защото това е крачка към промяната, която ще увлече и онези, които не идват", каза Кирил Петков, който първи произнесе реч пред протестиращите.

Адвокатката на Коцев Ина Лулчева съобщи на протестиращите, че благодарение на натиска Благомир Коцев и Никола Барбутов вече са събрани в една килия и е направен някакъв ремонт в нея.

Протестът на ПП продължи с шествие през Орлов мост и стигна до централата на ДПС, където приключи.