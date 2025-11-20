IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
“Продължаваме промяната” готови да окупират НС във вторник

Асен Василев: Да не позволяваме бюджетът да бъде приет

20.11.2025 | 21:20 ч. Обновена: 20.11.2025 | 21:23 ч. 11
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

“Да окупираме парламента идния вторник, когато се гласува бюджетът и да не позволяваме да бъде приет, защото после ще е трудно връщане назад”, призова лидерът на ПП Асен Василев на протеста, който тази вечер беше организиран в защита на варненския кмет Благомир Коцев.

"Приятели, когато ви кажат, че вие нищо не правите, нищо не променяте, като сте дошли тук, трябва да го понесете с гордост! Защото това е крачка към промяната, която ще увлече и онези, които не идват", каза Кирил Петков, който първи произнесе реч пред протестиращите.

Адвокатката на Коцев Ина Лулчева съобщи на протестиращите, че благодарение на натиска Благомир Коцев и Никола Барбутов вече са събрани в една килия  и е направен някакъв ремонт в нея.

Протестът на ПП продължи с шествие през Орлов мост и стигна до централата на ДПС, където приключи.

Продължаваме промяната протест НС Триъгълник на властта Кирил Петков Асен Василев бюджет
