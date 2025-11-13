Прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Благомир Коцев

Софийската градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд (СГС) по делото срещу и.ф. кмет на Варна Благомир Коцев, съобщиха от държавното обвинение. Предстои насрочване на разпоредително заседание.

На съд са предадени петима обвиняеми за общо 12 престъпления - Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Повдигнати са обвинения и на И. М. – собственик на търговско дружество и народен представител в 51-вото Народно събрание за това, че в периода от месец юли 2024 г. до края на месец май 2025 г. на територията на Варна и София са се сговорили да вършат в страната подкупи и принуда, с които се цели набавяне на имотна облага.

На Коцев, Стефанов, Каталиев и А. П. е повдигнато обвинение за това, че в периода от началото на месец август 2024 г. до края на месец май 2025 г. във Варна, с различен брой деяния поискали различни парични суми за упражняване на влияние при вземането на решения от длъжностни лица в кръга на службата им. Коцев е участвал в три деяния и поискал облага близо 370 хил. лв., Стефанов е участвал в две деяния и е поискал близо 250 хил. лв., Каталиев е участвал в едно деяние и е поискал близо 230 хил. лв., а А. П. е участвала в едно деяние и поискала имотна облага близо 118 хил. лв.

Повдиганто е обвинение на Коцев и А. П. за това, че поискали от Т. Г. близо 118 хил. лв., за упражняване на влияние при вземането на решение от П. К. – заместник кмет на община Варна, с предоставени му с нарочна заповед функции по Закона за устройство на територията – за издаването на заповед за одобрение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и работен устройствен план за конкретно определен урегулиран поземлен имот;

В края на месец май тази година, във Варна, Коцев и Стефанов, поискали от И. И. 21 хил. лв., за упражняване на влияние при вземането на решение от П. К. с предоставени му с нарочна заповед функции по Закона за устройство на територията за издаването на заповеди за одобрение на подробен устройствен план за регулация и застрояване за конкретни имоти, във връзка с обединяване на три поземлени имота.

С обвинителния акт Коцев и Стефанов са предадени на съд и за това, че на 15 септември миналата година във Варна, направили опит да принудят Пламенка Димитрова – изпълнителен директор на търговско дружество, да прехвърли половината от договорите, по които представляваното от нея дружество е изпълнител, а възложител е Община Варна, на търговско дружество със съсобственик обвиняемият И. М., като заявили, че в противен случай ще я занулят и ще ѝ отнемат бизнеса. Димитрова не извършила исканите действията и подала сигнал в Комисия за противодействие на корупцията.

Коцев е обвинен и за това, че от края на месец ноември 2023 г. до края на месец март 2024, направил опит да принуди Б. А. – ръководител на проект „Интегриран градски транспорт на Варна” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, да изготви заявка за капиталов трансфер за прехвърляне на целеви средства, в размер на над 3 млн. лева, предназначени за конкретно разплащане по проекта, от сметка на Община Варна към търговско дружество, като заявил, че ако не изпълни устните му разпореждания, няма да запази работното си място. Б. А. не изготвила исканата заявка и била освободена от работа на 14 април 2024 г.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисията за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП.

От 12 ноември Коцев е изпълняващ функциите кмет на Варна . Той бе задържан в късните часове на 8 юли. На 16 октомври Софийският апелативен съд остави в ареста Коцев, който е обвинен по разследване за корупция. Решението е окончателно. То е взето с особено мнение на един съдия от тричленния състав.