Новини Днес | 18

КНСБ на протест - по-високи заплати на данъчните и социалните

НВастоява се и за по-високи доходи в сектор "Транспорт"

24.11.2025 | 08:07 ч. 5
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

КНСБ и нейните основни членове ще проведат протестна акция в понеделник от 12 часа на пл. „Д-р Жельо Желев“ в София (пространството пред служебния вход на Народното събрание), съобщиха от синдиката. 

Акцията „НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!“ ще е с настояване за:
- хоризонтална политика по доходите от 10%;
- законодателни промени за насърчаване на колективното трудово договаряне;
- прекратяване на целенасоченото противопоставяне на различни сектори и насаждане на негативно отношение към работещите в обществената сфера.

В рамките на процедурата по приемане на Бюджет 2026 КНСБ настоява за допълнителни средства в размер на общо 61,9 млн. евро за недофинансираните структури от секторите „Държавно управление“ и „Транспорт“, които ще позволят 10% ръст на възнагражденията на заетите в тях.  
За сектор „Държавно управление“ (НАП, НОИ, АСП и АЗ) са необходими 11,7 млн. евро. За сектор „Транспорт“ са нужни общо 50,1 млн. евро, от които 15 млн. евро за субсидия за БДЖ; 7,87 млн. евро за „Български пощи“ и 27,3 млн. евро за градския транспорт в София, Варна и Русе. 

Всички искания ще бъдат онагледени в импровизиран синдикален коледен кът. 

Това се случи Dnes, за важното през деня

Тагове:

кнсб протест заплати данъчни социални
