Подстрекателите на война във Великобритания и ЕС вече не крият дълбочината на противопоставянето си на президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

"Маските им паднаха. Подстрекателите на война във Великобритания и ЕС демонстрират колко антитръмпски настроени са всъщност. Дълго време се опитваха да го скрият, но сега е ясно за всички. Тръмп ще го запомни“, написа той в социалната мрежа X, цитиран от руските медии.

The masks are off. 🎭 UK and EU warmongers are showing how deeply anti-Trump they really are. They tried to hide it for a long time, but now everyone can see it. Trump will remember. https://t.co/KjOfR2HBka — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) March 17, 2026

По-рано Politico, позовавайки се на европейски дипломати, съобщи, че отношенията между Европейския съюз и САЩ отново са на ръба на дълбока криза поради разногласия относно сигурността в Ормузкия проток.

Според дипломати, външните министри, които се срещнаха в Брюксел в понеделник, почти единодушно се противопоставиха на искането на САЩ за участие в осигуряването на сигурността на корабоплаването.

Дипломатите посочиха още, че страните от ЕС няма да изложат на опасност своите кораби и войски, освен ако администрацията на САЩ не е готова да го направи. Тръмп по-рано заяви, че страните, внасящи петрол през Ормузкия проток, трябва да участват в осигуряването на сигурността на корабоплаването, като изпратят там своите военни кораби.