Румър за Брус Уилис: Много е трудно да кажа как е баща ми

Румър Уилис казва, че не е толкова лесно да се отговори как точно се чувства баща ѝ Брус Уилис.

37-годишната Румър, която е най-голямата дъщеря на звездата от "Умирай трудно“ и Деми Мур, която е на 62 години, сподели за предизвикателствата около това да опише как протича грижата за баща ѝ, след като през 2022 г. той беше диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTD).

Тя отговори на въпрос в Instagram Stories, след като фен я попита как „се справя“ баща ѝ, и каза: "Хората винаги ме питат това и мисля, че е малко труден въпрос, защото истината е, че човек с FTD не се справя добре.“

Тя продължи: "Но той е добре, доколкото може да бъде някой, който живее с фронтотемпорална деменция, ако ме разбирате.“

Румър Уилис споделя информация за баща си Брус в Instagram Stories.

Румър каза още, че според нея нормалните „параметри“ за това как измерваме нечие състояние „вече не работят в ума ѝ“, когато става дума за баща ѝ, и затова този въпрос „винаги е интересен“ за нея. Все пак тя даде отговор във втори клип в Instagram Stories, като отбеляза, че е благодарна за времето, което прекарва с баща си и своята 2-годишна дъщеря Луета в дома му, и че все още може да прегърне баща си.

"Отговорът, който бих дала, е, че съм толкова щастлива и благодарна, че все още мога да отида и да го прегърна. Толкова съм благодарна, че когато отида там и го прегърна — независимо дали ме разпознава или не — той може да почувства любовта, която му давам, и аз мога да я почувствам обратно от него“, каза Румър.

"Толкова съм щастлива, че все още виждам искра в него и че той може да почувства любовта, която му давам — и това е прекрасно. Да, просто съм благодарна, че мога да отида там с Луета, да прекараме време с него, да почувствам любовта, която той има към мен и която отправя към мен, и че мога да го обичам и да бъда с него“, добави тя.

Румър вече е говорила за трудностите от това, че не може да се свързва с баща си по начина, по който го е правила преди диагнозата — която няма лечение или лек. В Instagram пост през юни за Деня на бащата тя призна: „днес е трудно.“

"Иска ми се да ти бях задала повече въпроси, докато можеше да ми разкажеш всичко. Но знам, че не би искал да съм тъжна днес, затова ще се опитам просто да бъда благодарна, напомняйки си колко късметлийка съм, че си мой баща и че все още си с мен, и че все още мога да те държа, да те прегърна, да те целуна по бузата, да ти погаля главата, да ти разказвам истории“, продължи тя.

Актьорът от "Шесто чувство“ ("The Sixth Sense“) има и други дъщери — Скаут ЛаРю Уилис, (34 г.), и Талула Бел Уилис (31 г.), от бившата му съпруга Мур, както и Мейбъл Рей Уилис (13 г.) и Евелин Пен Уилис (11 г.), от съпругата му Ема Хеминг Уилис.

Ема, на 49 години, също е откровена за трудностите около диагнозата на Брус. В ексклузивно интервю за People през септември, малко преди излизането на книгата ѝ "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path“, Ема споделя, че ранните симптоми на деменция при съпруга ѝ я накарали да си мисли, че "нещо, което правя в брака ни, вече не работи.“

"FTD не крещи, тя шепне= Много е трудно да разбереш къде свършва Брус и къде започва болестта му. Започнах да забелязвам, че заекването му се връща, но никога през живота си не бих помислила, че това е симптом на FTD. Разговорите ни вече не се подреждаха, и връзката ни започна да се променя. Беше трудно да разбера защо и какво се случва“, казва тя в коричната история за People.

Тя разказва и в интервю пред Даян Сойър, излъчено в Good Morning America през август, че въпреки че мозъкът на Брус „го предава“, все още има моменти, в които той показва проблясъци от харизматичната си личност пред семейството.

"Държим го за ръцете. Целуваме го. Прегръщаме го. И той отвръща. Включен е в това. И това е всичко, от което имам нужда, нали? Не ми трябва да знае, че съм му съпруга, кога сме се оженили и какво е било — не ми трябва нищо от това. Просто искам да усещам, че имам връзка с него. И я имам", допълва тя.