В кадър: КНСБ настоява за по-високи доходи с протест пред НС

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR 1 / 13 / 13

С призив „НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!“ членове на Конференцията на независимите синдикати в България (КНСБ) се събраха на протест пред служебния вход на Народното събрание около 12:00 часа. Акцията е във връзка с приемането на държавния бюджет за 2026 г.

От синдиката отправят няколко искания, сред които хоризонтална политика по доходите от 10% и законодателни промени за насърчаване на колективното трудово договаряне.

Шест държавни институции настояват за достойно заплащане. Протестиращите настояват всеки служител в държавния сектор да получава заплата спрямо образованието и заеманото място в системата, а също така и спрямо качеството на положения труд.

"Искаме да получат структурите в бюджета, които не получиха увеличение на работните си заплати, КНСБ настоява за 10% увеличение. Хората са тук, за да покажат, че не са втора ръка", коментира Тодор Капитанов, зам.-председател на КНСБ.

Във връзка с приемането на държавния бюджет за следващата година от КНСБ настояват за допълнителни средства в размер на близо 62 млн. евро за недофинансираните структури от секторите "Държавно управление" и "Транспорт".

Според тях това ще позволи 10% ръст на възнагражденията на хората в тези сектори.

За Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане и агенцията по заетостта са необходими близо 12 млн. евро.

"Разходите изпреварват с ръста си приходната част, при този данъчно-осигурителен модел приходите не могат да бъдат компенсирани от увеличените разходи. Именно заради това трябва да се направят реформи в разходната част в редица сфери, като на първо място ние настояваме за отпаде на механичните , тъй като те компенсират възнаграждения без икономическа обоснованост", посочи Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ.

Нашите искания са справедливи и достойни, каза главният икономист на КНСБ Любослав Костов, който се беше преобразил като "бюджетния Дядо Коледа". Ще позволим ли да ни обиждат още?, запита той. И прочете какво е предвиденото в бюджета за 2026 г. увеличение за възнаграждения в обществения сектор. От КНСБ не приемат заложения ръст и настояват за по-висок. Оттам посочиха, че заплатите в държавната сфера не растат, но изискванията към служителите стават все по-големи.

От КНСБ се обявяват и срещу противопоставянето на различни сектори и насаждане на негативно отношение към работещите в обществената сфера.

Синдикатите донесоха импровизирана коледна елха и коледни подаръци с искания. Дядо Коледа ще разкаже повече за какво настоява КНСБ.

Движението в района е блокирано. Протестът е съпътстван с полицейско присъствие.