КНСБ за проектобюджета: При компромис никой не е доволен

Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви на брифинг, че това е възможният бюджет по ред причини - политически, коалиционни, конюнктурни, финансови, фискални - изглежда възможния компромис.

“При компромис никой не е доволен”, каза още Димитров, коментирайки думите на министър-председателят Росен Желязков, който заяви, че не е доволен от бюджета.

“Дълбоко разочаровани сме от поведението на работодателските организации, които поставиха под сериозен риск тристранния диалог със своето поведение”, заяви още президентът на КНСБ. Коментарът му е във връзка повторния отказ на национално представените работодателски организации да участват в заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Димитров добави, че работодателите са участвали в двете срещи на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт и единствено не са участвали във финалната права на разискванията.

Увеличението на данък “дивидент“ и ръстът на максималния осигурителен доход се подкрепят от КНСБ.

По думите му при направата на бюджета е избран среден път, като вдигането на 2% на осигурителната вноска “натоварва щадящо“ и бизнеса, и хора. “С това се финансира ръстът на пенсиите, каза Димитров. Няма основание обаче да се твърди, че пенсиите и заплатите са причина за дисбаланс, смята той. С най-голяма тежест са капиталовите разходи”, каза Димитров и разясни, че “ще можем да увеличим пенсиите със 7,6%, за да стане и от 1 юли догодина средната пенсия 541 евро”.

Пламен Димитров съобщи, че в проектобюджета липсват обещаните средства за увеличение на заплатите в градския транспорт в София.

Попитан за ръста на разходите за персонал за обществения сектор, Димитров обясни, че независимо, че пише 5%, в културата се предвижда по-висок процент около 12-13%. В това число и в националните обществени медии с поне 10% е заложено, не е 5%, каза той пред журналисти. По думите му в земеделието и в горските стопанства също има предвидено увеличение на възнагражденията. Има няколко сектора обаче – Министерството на труда и социалната политика, НАП и НОИ, които останаха с 5%, каза Димитров.

“В държавните структури трябва да бъдат увеличени заплатите. Това са 15-20 милиона евро, които могат да направят тези 5% - 10% и тогава да имаме средни 10% навсякъде”, уточни президентът на КНСБ.