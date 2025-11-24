Путин и Ердоган разговаряха по телефона, обсъдиха мира в Украйна

Телефонен разговор са осъществили лидерите Владимир Путин и Реджеп Тайип Ердоган, в който са обсъдили американския план за прекратяването на войната в Украйна.
"Владимир Путин отбеляза, че тези предложения, във версията, в която бяха разгледани, се придържат към дискусиите на руско-американската среща на върха в Аляска и по принцип могат да се използват като основа за окончателно мирно споразумение", съобщи Кремъл, имайки предвид срещата между Путин и американския президент Доналд Тръмп в Анкоридж, Аляска през август тази година.
"Интересът на руската страна за политическо и дипломатическо разрешаване на украинската криза беше отново затвърден", се посочва още в съобщението на Кремъл.
Турският президент Ердоган от своя страна заяви пред Путин, че е готов да подкрепи мирния процес по всякакъв начин, като улесни директния контакт между Русия и Украйна, за постигането на "справедлив и дълготраен мир", съобщи неговата канцелария. Той предложи Истанбул, където двете страни бяха провели три кръга мирни преговори по-рано тази година, като място за мирните преговори.
ТАСС допълва, че по време на разговора лидерите са се споразумели да "продължат редовните контакти помежду си".