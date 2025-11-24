УЗФ с водещи позиции в Рейтинговата система на университетите за 2025 г.

Университетът по застраховане и финанси (УЗФ) за поредна година затвърждава своята водеща позиция в българското висше образование. В новото, 15-то издание на Рейтинговата система на университетите в България за 2025 г., представено от Министерството на образованието и науката, УЗФ заема престижното 4-то място в националното класиране в направление Икономика. Преди него са само Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Американския университет и УНСС. Сред частните университети УЗФ се нарежда на 2-ро място, веднага след Американския университет.

Рейтинговата система оценява висшите училища по 52 ключови показателя, включително качество на обучението, научна дейност, реализация на завършилите, доходите им след дипломиране и мнението на студентите.

Резултатите на УЗФ по програми са впечатляващи. Бакалавърските програми заемат 2-ро място сред частните университети и 4-то място сред всички университети, а магистърските програми заемат 1-ва позиция сред частните университети и 3-та сред всички икономически университети. Тези резултати потвърждават високото качество на обучение и устойчивото развитие на университета в ключови области на знанието.

„Това признание е резултат от целенасочената ни работа за предоставяне на висококачествено образование, силна научна дейност и реални възможности за успешна кариера на нашите студенти. Доволни сме, че усилията ни се оценяват и на национално ниво“, коментира проф. Борис Велчев, ректор на УЗФ.

И тази година студентите на университета запазват престижното 2-ро място по размер на облагаемия доход след завършването си, като достига 3912 лв. и отбелязва ръст спрямо предходната година.

В тазгодишната класация беше въведен и нов измерител, който допълнително подчертава устойчивото присъствие и активност на студентите на бизнес университета. В категорията „Посещаемост на упражнения и лекции“ УЗФ отново заема място в челната тройка, със съответно 60.47% посещаемост на упражнения и 52.27% на лекции, което е ясно доказателство за високата ангажираност на студентите и качеството на учебния процес.

УЗФ е първото частно висше училище в България, специализирано в областта на бизнеса, финансите, застраховането, мениджмънта, маркетинга и предприемачеството, и първото, което се преобразува в университет. През последните години то се утвърди като водещо учебно заведение в областта на застраховането и финансите, съчетавайки академична експертиза, практическа подготовка и възможности за професионална реализация на студентите. Успешните резултати доказват високото качество на образованието, което предлага УЗФ.